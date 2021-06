Vejret vender: Torden og skybrud på vej

Søndag skifter vejret, og DMI melder, at der er risiko for kraftig regn, torden og skybrud i hele landet

Lørdag har særligt den østlige del af Danmark oplevet massiv varme og hedebølge.

Men nu er der udsigt til, at sommervarmen søndag bliver byttet ud med kraftig regn, torden og skybrud.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Frank Nielsen til Ekstra Bladet.

- Vi forventer en tør aften og nat, og så ser det ud til, at det trækker op, siger han.

Rammer hele landet

Søndag morgen vil den kraftige regn ramme Sydvestjylland. Omkring middag vil regnen bevæge sig længere øst på, og søndag eftermiddag vil den nå hovedstadsområdet.

- De enkelte steder varer det ikke så længe - højest et par timer, og så klarer det lidt op igen, fortæller Frank Nielsen.

Bornholm kan ligeledes blive ramt af det kraftige nedbør, men det vil først ske søndag aften, fortæller han videre.

Der er dog stadig mulighed for at nyde solen søndag.

- Hvis man står lidt tidligt op i morgen, så kan man i den nordlige og østlige del af landet starte med at have en morgenstund med sol, siger Frank Nielsen og understreger samtidig, at prognosen er forbundet med en vis usikkerhed.

