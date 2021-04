Vejret vender: 'Vinterlige byger' rammer Danmark

I dag bliver vejret solrigt og flot, men det er med at nyde det - for i morgen vender det

Har du planer om at skulle nyde en kold påskebryg i solen, eller hvis du vil ud og plante sommerblomster i havekrukkerne, så er det ved at være sidste udkald.

For i morgen vender påskevejret, og det bliver en noget køligere fornøjelse.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Henning Gisselø.

Flot vejr i dag

- Det bliver flot vejr i dag, og det er det, man skal ud og nyde - for det går hurtigt ned ad bakke. I dag bliver det solskin og fem til otte grader, men det holder altså op, for allerede søndag får vi skyer ind vestfra, fortæller han.

Henning Gisselø siger, at vi kan forvente en dag uden nedbør i morgen, men at temperaturerne - til trods for at de minder meget om i dag - kommer til at føles markant koldere.

- I morgen blæser det op, og vi får noget nær frisk vind til kuling. Igen bliver det fem til otte grader, men det kommer til at føles noget koldere, fordi det blæser mere, og solen ikke skinner som i dag.

'Vinterlige byger'

Natten til mandag kommer der ifølge Henning Gisselø en koldfront. Det kommer til at klare op, men det bliver noget koldere end i weekenden, og der vil fortsat være frisk vind til kuling.

- Her kan vi også forvente nogle byger, og også byger med slud, hagl eller tøsne. Der kommer altså nogle vinterlige byger, som vi nogle gange kalder det.

- Hvis man håber på, at man skal ud og knokle i haven, så er det med at gøre det i dag, fastslår han.

Og udsigten til forårsvejr lader altså vente på sig, og vi skal ifølge den vagthavende meteorolog i hvert fald en uge frem, før vi kan håbe på omkring 10 grader i næste weekend.

- Indtil da bliver det noget med fire til otte grader og nattefrost og lidt regn eller slud en gang imellem, siger Henning Gisselø.