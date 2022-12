22-årig død i sin bil i snedriverne i USA juleaften

Den amerikanske snestorm er gået særlig hårdt ud over byen Buffalo i delstaten New York.

Her fortæller familien til 22-årige Anndel Nicole Taylor, at de sidst hørte fra hende, da den unge kvinde sad fanget i sin bil i sneen fredag.

Anndel Nicole Taylor havde forgæves forsøgt at ringe efter hjælp fra myndighederne.

Ved midnatstid skrev hun hjem, at hun ville prøve at sove.

- Det var det sidste, vi hørte fra hende, siger hendes søster Shawnequa Renee Brown til den amerikanske avis The New York Times.

Både redningsmandskaber og beboere kæmper med at grave delstaten fri af snestormen. Landet over er mere end 60 personer døde i forbindelse med uvejret, skriver det amerikanske medie NBC News.

Nogle af de døde er blevet fundet i frosne biler, andre i snebanker udenfor. Nogle er døde af hjertestop, mens de har skovlet sne.

Vejrudsigten melder om hurtigt stigende temperaturer og regn, der kan omdanne snestormen til oversvømmelser, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I Buffalo er der faldet 132 centimeter sne på fire dage, og mere var forventet tirsdag aften lokal tid.

Situationen ventes dog at ændre sig drastisk med forårsagtige temperaturer senere på ugen, der ligger langt over normalen for årstiden, skriver Reuters.

Derfor har myndighederne været særligt opmærksomme på at rydde bestemte gader for at sikre, at kloaksystemet ikke bliver overbelastet af smeltevand. Snedriver er blevet læsset på lastbiler og kørt andre steder hen.

Imens har familier bedt for et forsinket julemirakel, der måske kunne redde dem, der sad indespærret i biler.

Anndel Nicole Taylor blev fundet død i sin bil juleaften.