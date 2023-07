45 graders varme får Grækenland til at lukke turistmål

Det ekstremt varme vejr fortsætter i Grækenland, hvor udsigten til 45 grader i weekenden har udløst et påbud om, at alle arkæologiske seværdigheder skal holde lukket for besøgende om eftermiddagen.

Attraktioner såsom den antikke ruin Akropolis skal fra fredag til og med søndag holde lukket fra middag til klokken 17.30.

Det oplyser landets kulturministerium ifølge Reuters.

Sidste fredag var Akropolis, der er den mest besøgte turistattraktion i Athen, også lukket nogle timer på grund af varmen.

Mens seværdighederne får indskrænket deres åbningstider resten af ugen, kæmper brandfolk med at få bugt med de naturbrande, som er brudt ud flere steder i Grækenland.

Annonce:

Brandfolk fra både Italien, Frankrig og Israel har bistået deres græske kolleger med brandslukningen. Og tilsyneladende går det fremad med arbejdet. Således er brandene langsomt på tilbagetog.

Det frygtes dog, at der vil opstå nye brande, da temperaturen ventes at stige i weekenden og nogle steder nå 45 grader. Derudover er der risiko for stærk vind, som kan være med til at sprede allerede aktive brande.

Også andre lande i Sydeuropa kæmper med varmen.

I det sydlige Spanien ventes der de kommende dage temperaturer over 35 grader mange steder, skriver nyhedsbureauet AFP.

Her har myndighederne udsendt et varsel om, at der er 'meget høj til ekstremt høj' risiko for naturbrande.

Natten til torsdag kom temperaturen ikke under 30 grader i storbyen Malaga i Andalusien. Temperaturen toppede torsdag morgen med 39,5 grader.

Presset på elnettet i Spanien er vokset under hedebølgen, hvor spanierne har skruet op for deres airconditionanlæg. Derfor er alle naturgasanlæg taget i brug, oplyser det spanske energiselskab Sedigas ifølge Reuters.

Hos nabolandet Frankrig har myndighederne udsendt et varsel om høj brandfare i naturen. Det gælder for torsdag og fredag.

Torsdag kom temperaturen flere steder op over 35 grader i Sydfrankrig. Nogle områder fik 40 graders varme, skriver AFP.