Advarer: Kan gå overraskende hurtigt

Danske Beredskaber opfordrer danskerne til at være mere forsigtige under hedebølgen, der rammer Danmark fredag

Det varme vejr strømmer ind over Danmark i de kommende dage, og det vil få de grønne fingre frem hos danskerne, og mange vil sikkert også finde grillen frem.

Men Danske Beredskaber opfordrer danskerne til at tænke sig om i det varme vejr.

- Lad ukrudtbrænderne blive i skuret i weekenden, og slå benene op i stedet, opfordrer sekretariatschef ved Danske Beredskaber Bjarne Nigaard.

Han fortæller, at der hvert år er 300 udrykninger til brande forårsaget af ukrudtbrændere.

Vand din grill

Bjarne Nigaard opfordrer også danskerne til at grille med omtanke.

- Husk, at grillen ikke skal stå i eller på det tørre græs, som risikerer at antænde, men på en ikke-brændbar flade. Drop tændvæsken, og hav i stedet vand parat ved siden af. Og når man er færdig, så sørg for, at gløder og grill er helt slukket - eventuelt med vand, udtaler han.

Bjarne Nigaard har også en særlig hilsen til de mange engangsgrillere, der søger mod parkerne i det gode vejr.

- Det vil overraske mange, hvor hurtigt det kan gå. En gnist fra en engangsgrill vil på få sekunder kunne antænde flere kvadratmeter tørt græs.

Han opfordrer derfor alle til at kombinere grill med vand - også selvom man ikke skal drikke det.

Ekstra Bladet har skrevet mere om det varme vejr, der rammer Danmark fredag.

Vilde billeder: Her er tidens største strandbabes