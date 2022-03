Australiere overnatter på tagene i oversvømmet by

Sydney forbereder sig på, at kraftig regn og oversvømmelser kan nå til den australske storby inden for kort tid.

Det oplyser myndighederne i delstaten New South Wales tirsdag, efter at den nordlige del af delstaten samt nabostaten Queensland i flere dage har været plaget af uvejr og oversvømmelser.

I byen Lismore i det nordlige New South Wales er hundredvis af mennesker blevet fanget i deres hjem.

Byen har oplevet de værste oversvømmelser nogensinde de seneste dage, og flere mennesker har natten til tirsdag måttet overnatte på deres tage for at undgå vandmasserne.

Borgmester i Lismore, Steve Krieg, siger til den lokale tv-station Channel Seven, at ni personer er savnet i byen, mens 400 redningsaktioner stadig venter på at blive udført.

I alt er ni mennesker blevet bekræftet døde i Australien, siden det kraftige regnvejr begyndte i slutningen af sidste uge med oversvømmelser, der har forvandlet veje og stier til floder i flere byer på østkysten.

Tirsdag rykker det voldsomme vejr sydpå. Flere af Sydneys forstæder kan få op til 150 millimeter regn på bare seks timer, oplyser den nationale vejrtjeneste.

Sydneys gennemsnitlige nedbør for marts ligger på 138 millimeter.

Delstatslederen i New South Wales, Dominic Perrottet, beskriver det vilde vejr som en hændelse, der kun sker én gang hvert årtusind.

Han advarer borgere syd for Sydney om at gøre sig klar til at forlade deres hjem med det samme, hvis det bliver nødvendigt.

- I øjeblikket er vejrsystemet nordpå, men hurtigt vil det bevæge sig mod syd, siger delstatslederen.

Efter flere år med tørke og skovbrande har Australien oplevet en ekstraordinært våd sommer som følge af vejrfænomenet La Niña.

Under La Niña udløses en række vejr- og klimamæssige forandringer over store dele af kloden. Blandt andet kraftig nedbør i dele af Australien.