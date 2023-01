Blæsevejr er kulmineret over det meste af Danmark

Det kraftige blæsevejr, der er ind over Danmark søndag, har efterhånden nået sit højeste punkt i det meste af landet.

Det siger Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), omkring klokken 21.00.

- I det meste af landet har det kulmineret. Men der er stadig mulighed for, at der kan komme vindstød af stormstyrke langs vestkysterne. Især langs Sjællands vestvendte kyster og på Bornholm, siger hun.

Ifølge Mette Wagner er vinden begyndt at aftage i Jylland.

Til gengæld er der fortsat mulighed for vindstød af stormstyrke og stormende kuling ved kysterne øst for Lillebælt frem til klokken 22. For Bornholm gælder det frem til midnat.

- Så har vi fået det gedigne blæsevejr passeret. Så aftager vinden stille og roligt i løbet af natten, og så bliver det svag til frisk vind, og samtidig aftager bygeaktiviteten, siger hun.

Særligt kysterne har været ramt af voldsomt vejr i løbet af søndagen.

Enkelte steder er der endda blevet målt vindstød af orkanstyrke.

Det er tilfældet ved Vestkysten, hvor der søndag formiddag blev målt vindstød lige under 33 meter i sekunder. Det er lige over grænsen for orkan.

Som følge af stormen har politikredse over hele landet kunnet berette om væltede træer. Andre steder er der tagsten, der er faldet ned.

Travlest var det for jyske politikredse først på dagen, mens politikredse på Sjælland fik størstedelen af henvendelserne sidst på eftermiddagen.

Der har indtil videre ikke været meldinger om personskade.

Også trafikken har været påvirket af det voldsomme vejr.

Mange broer har frarådet vindfølsomme køretøjer, og togafgange og færgeafgange er blevet aflyst.

Derudover har Københavns Lufthavn været nødsaget til at stoppe brug af dets mobile trapper til at få passagerer af og på flyene på grund af vinden.

I stedet har lufthavnen måttet føre alle fly hen til en gate, hvor der er en fast bro til ombordstigning.

Mette Wagner mener dog ikke, at man kan tale om, at søndagens blæsevejr har haft karakter af en storm.

- Det har blæst godt ved kysterne, og det har blæst ind over land, og der er også væltede træer. Men et stormvejr vil jeg ikke betegne det som, siger hun.