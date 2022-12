Dansk mor i USA: Kan ikke få 11-årig datter hjem til jul

- Julen er aflyst.

Sådan lyder den nedslående besked fra sygeplejersken Penelope Persson i telefonen fra den lille by Peyton i Colorado Springs i Colorado.

Den 42-årige sønderjyde bor i den bjergrige delstat sammen med sin amerikanske mand, Tim, og deres sammenbragte familie.

Vinterstorm

Penelope Persson skulle fredag have været fløjet til Michigan for at hente sin 11-årige datter hjem til jul, men det har en usædvanlig voldsom vinterstorm sat en stopper for.

- Torsdag aften fik jeg at vide, at et af mine fly var aflyst, fortæller hun sent lørdag aften dansk tid.

- Så gik jagten ind på at finde nogle nye billetter, men i løbet af nogle timer blev de andre afgange også aflyst.

Grundet uvejret er der ingen fly fra Colorado til Michigan hele weekenden. Derfor kan Penelope Persson først hente sin datter hos datterens far på mandag.

- Så vi kan først holde jul på tirsdag. Forhåbentlig, siger hun.

To tredjedele af USA er ramt af en usædvanlig kulde. En række storbyer i USA har udsigt til den koldeste jul, der nogensinde er målt, og tusindvis af flyafgange er aflyst.

Det kolde vintervejr har ramt fra Pennsylvania i nord til Florida i syd og foreløbigt kostet 19 mennesker livet.

- I går var der rigtig koldt. Der havde vi minus 27 grader, fortæller Penelope Persson.

Der er allerede faldet godt med sne i området omkring Lake Harriet i Minneapolis, hvor denne mand onsdag gik tur med otte hunde. Store dele af USA ventes at blive ramt af usædvanligt koldt vejr i juledagene. Foto: Alex Kormann/Ritzau Scanpix

Iskolde temperaturer

Hende og hendes mand er dog ikke så påvirkede af de isnende kolde temperaturer som nogle af deres naboer eksempelvis.

- Vi har begge boet i Grønland. Vi mødte hinanden på Thulebasen. Så vi er vant til det kolde vejr. Bortset fra at det er svært at trække vejret, når man går udenfor, så tager vi det stille og roligt. Vi sørger for at være indenfor og holde os varme, siger hun.

Det kolde vejr har dog kunnet mærkes i nærområdet.

- Her i området har der været sprængte vandrør, vandmangel og strøm, der er gået. Der har også været mange ulykker på vejene, og ja, så er alle flyene jo som bekendt aflyst, siger hun.

Det er Penelope Perssons fornemmelse, at de fleste indbyggere har fulgt rådene fra myndighederne om at være forsigtige og holde sig inden døre.

- Folk har været forsigtige, men vi er også vant til, at vejret kan være meget omskifteligt. Vi bor jo oppe i bjergene i 2000 meters højde, siger hun.

Jul med far

I Peyton i Colorado er de otte timer efter Danmark. Lørdag eftermiddag lokal tid har Penelope Persson netop talt i telefon med sin 11-årige datter, som altså nu skal holde jul med sin far i Michigan.

- Hun er lidt ked af det. Hun havde glædet sig rigtig meget til at holde dansk jul, fortæller sygeplejersken.

- Men det hjælper lidt, at vi har aftalt, at vi venter med at pakke gaver op til på tirsdag, tilføjer hun.

For trods alt at forsøge at skabe lidt julestemning har Penelope Perssons amerikanske mand lovet at lave dansk mad i aften.

- Min mand vil lave frikadeller og hasselbackkartofler og brun sovs. Så må vi vente med julemiddagen til på tirsdag, siger hun.

Den usædvanlige vinterstorm, der har fået navnet Elliot, påvirker ifølge det britiske medie BBC ikke færre end 200 millioner mennesker i USA.