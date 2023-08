De går fri af regn og torden

Regnvejret har været et stort tema i løbet af sommeren, og det bliver ingen undtagelse den sidste dag i august.

For der kommer både regn, lokale skybrud og torden på tværs af landet.

Det oplyser vagthavende meteorolog ved DMI Anja Bodholdt.

Regnfyldt formiddag

Det gælder primært den centrale del af Jylland, Nordfyn, Falster, Møn, Sydsjælland, og så vil regnen fortsætte videre over Sjælland.

- Lavtrykket, der kommer vest for Esbjerg, vil give regn en del timer i det strøg, fortæller hun.

I løbet af formiddagstimerne vil der være en masse byger og torden i Sønderjylland og på Fyn.

Ved middagstid vil regnen ramme Bornholm.

Heldige jyder

Hvis du derimod befinder dig i Nordjylland, kan du glæde dig.

For her forventes det, at det vil holde tørt.

- Der vil også være perioder, hvor solen kigger frem, siger Anja Bodholdt.

Dog kan hele landet glæde sig til lidt varmere temperaturer, som vil ligge mellem 15 og 20 grader, men igen er det nordjyderne, der kan se frem til omkring de 20 grader.

Nedenfor kan du se et opslag om det nuværende og de næste dages vejr fra DMI.

Sommervejret kommer tilbage

Regnvejret på tværs af landet vil dog få en ende ved eftermiddagstid, hvis man befinder sig i de nordøstlige egne.

Her kan de nemlig se frem til en aften og nat med vand fra oven.

Fredag bliver det mere sommerligt i vejret.

- Der kan temperaturen komme op på 21-22 grader, fortæller vejrmeteorologen.

Weekenden ser også ud til at blive rigtig pæn.