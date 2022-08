DMI advarer om naturbrande

Igen i dag søndag bliver vejret så varmt, at DMI varsler om farligt vejr

Alt imens de fleste danskere nyder det varme vejr, så varsler DMI en forøget risiko for naturbrande i dag søndag.

Solen og varmen udtørrer naturen, og når det kombineres med, at der i disse dages høstes i døgndrift - for at nå det inden næste uges regnvejr - så kan der opstå lokale markbrande.

Det skriver DMI.

Mejetærskerne kan nemlig ramme sten på marken, der skaber gnister, og når det er så tørt og varm, kan gnisterne antænde kornstubbe og korn.

Pas på grillen

For mange er sommervejr lig med grill-vejr, men også her skal man være ekstra opmærksom.

Beredskabsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber har i fællesskab lavet hjemmesiden brandfare.dk, og her er store dele af Danmark i forøget risiko for brand.

Især på Sjælland, Fyn og i Sønderjylland er risikoen 'meget høj', og der kan 'ekstremt nemt' ske antændelse ved glød eller mindre fare.

Hedebølge

Temperaturerne kommer op mellem 25 og 30 grader, men i Jylland bliver det i perioder mere skyet.

Det betyder også, at DMI har udsendt varsel om hedebølge, hvor man især skal være opmærksom på ældre, kronikere og småbørn, der kan finde varmen problematisk.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er det derfor vigtigt at drikke rigeligt vand og finde vej i skyggen for at undgå hedeslag i det varme vejr.

Varmen betyder også, at DMI varsler Kategori 2-vejr, hvilket er 'farligt vejr'.