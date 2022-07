DMI forudser glimrende sommervejr til weekenden

Der er udsigt til godt sommervejr i weekenden.

Et højtryk bevæger sig ind over Danmark vestfra. Det giver weekenden sommerligt og stort set tørt vejr med nogen sol eller en del sol. Temperaturerne kommer til at stige, så en tur på stranden er ikke nogen dum idé.

Dagene er dog blevet kortere, og det kan også mærkes på vejret, fortæller Frank Nielsen, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Nattemperaturen kom natten til fredag helt ned på 5 grader inde i landet, fordi der har været vindstille.

- Dagene er aftaget med 1 time og 20 minutter. Derfor er det også blevet koldere om natten. Men det opdager man jo ikke, hvis man stadigvæk holder sommerferie og sover længe, siger Frank Nielsen.

Fredag om dagen byder på temperaturer fra 18 til 24 grader.

- Det bliver en flot start på weekenden, siger Frank Nielsen.

Opholder man sig i de nordlige og østlige egne, er chancen for at få solen at se størst. Mod sydvest vil der være lidt flere skyer, men ikke noget, der generer.

Lørdag bliver også en flot dag, men her kan vejret være forskelligt, alt efter hvor i landet man opholder sig. Overordnet byder dagen dog på en del sol og temperaturer fra 20 til 25 grader.

- Men i løbet af eftermiddagen og hen mod aften kan der opstå lokale byger i det jyske. Det er dog slet ikke alle, der får det, siger Frank Nielsen.

- Man kan godt være uheldig, når man står og skal tænde grillen, siger han.

Søndag starter med, at der kommer flere skyer ind fra vest. Især til den nordvestlige del af landet. Der kan komme regn i løbet af eftermiddagen, men resten af dagen bliver solrig. Temperaturer mellem 19 og 24 grader.

- Og fælles for dagene er, at der ikke bliver meget vind, siger Frank Nielsen.

