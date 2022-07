DMI: Her er chance for tropenat

Det kan blive en varm nat flere steder i Danmark, lyder det fra DMI, der melder om chance for tropenat

Tirsdag er temperaturen mange steder kommet over de 30 grader, og nu ser det ud til, at natten også kan blive en lun fornøjelse.

For ifølge DMI er der chance for, at dele af landet har en tropenat i vente.

- Det ser ud til, at vi får de varmeste temperaturer i de sydvestlige egne af landet, nemlig langs vestkysten og især de sydvestlige dele af Jylland, som ikke er for tæt på vandet, fortæller vagthavende meteorolog Anna Chrisstiansen til Ekstra Bladet.

En tropenat betyder, at nattens temperaturer ikke går ned på eller under 20 grader.

- Der er også en lille chance for tropenat på Fyn, men lige nu ser det ud til, at temperaturen dog bliver på en 17-18 grader, siger meteorologen.

- Sjælland bliver et hak koldere med temperaturer på 16-18 grader i nat.

Onsdagen ser ifølge DMI ud til at blive en smule varmere end tirsdagen. Her fortæller Anna Chrisstiansen, at det muligvis bliver sjællænderne, der får den varmeste nat.

- Der er chance for en tropenat næste nat også, og her er den varmeste temperatur i den nordlige del af Sjælland og måske også på Bornholm.

- Alt i alt ser nætterne lune ud, og man kan sagtens sidde ude om aftenen og nyde et glas koldt, siger Anna Chrisstiansen.

Du kan følge med i temperaturudviklingen på DMI's hjemmeside.