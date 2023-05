DMI: Kølig Kristi Himmelfart kickstarter varmen

Ligesom Kristi selv, kan danskerne i den kommende weekend godt iføre sig sandaler. Kristi Himmelfart markerer nemlig starten på en varmere periode i Danmark.

- Det skal lige blæse af her torsdag, og så begynder vinden at aftage, fortæller Mette Wagner, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Hun forklarer, at mens vi torsdag kun har 12 til 17 grader, forudsiger DMI 18 til 23 grader søndag og helt op til 25 grader mandag.

Mette Wagner fortæller imidlertid, at det varme vejr også har en bagside.

- Grunden til, at vi har det her smukke, tørre vejr er, fordi der ligger et højtryk øst for os, der langsomt bygges op. Men det bevæger sig væk i løbet af weekenden, hvilket gør plads til flere fronter og mere ustadigt vejr, siger hun og fortsætter:

- Natten til søndag kan der derfor komme lidt byger over den sydlige del af landet. Det er den pris, vi må betale for, at det det bliver lunere igen.