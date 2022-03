DMI lover forårstemperaturer

Den kommende uges vejr byder på solskin til hele landet alle ugens dage.

Sådan lyder prognosen fra den vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Henning Gisselø, tidligt mandag morgen.

- Vejret bliver egentlig ret godt bortset fra lidt rimtåge, der kan dannes i natte- og morgentimerne. Den kan godt være lidt længe om at lette, da solen lige skal på banen, siger han.

I løbet af ugens første dage får vi ifølge DMI rimelig rolige vindforhold, mens temperaturerne kommer til at ligge på mellem fire og otte graders varme.

Midt på ugen bliver der til gengæld skruet op for en lidt lunere luft, som kommer nede sydfra.

- Det betyder, at sønderjyderne og vestjyderne kan få helt op til ti grader, mens resten af landet må nøjes med de fire-otte grader, siger meteorologen.

- Det skyldes, at der er for meget koldt vand, som denne her lune luft skal passere hen over. Så der bliver altså ret stor forskel på temperaturerne, efterhånden som ugen skrider frem, tilføjer han.

Derudover ser det ud til at holde tørt hele ugen.

- Vi får ingen nedbør. Dog kan vi få nogle slørskyer ind over Jylland. Men vi får altså ikke for alvor dårligt vejr, siger han.

Ifølge DMI tegner der sig foreløbig et ret ensartet vejrmønster for resten af marts.

Således forudser instituttet mere tørt vejr med mindre blæst, ligesom der er større chance for at få solen at se.

Det vil desuden fortsat være mildt, og inde i landet kan temperaturerne nå op på tocifrede varmegrader.

I samme ombæring advarer DMI dog om, at der på nætter med klart og stille vejr stadig kan forekomme lokal nattefrost.