DMI med nyt varsel: Voldsomt vejr rammer

Så er det frem med paraplyen!

I hvert fald hvis du bor i den nordlige og nordvestlige del af Jylland. Mandag middag har DMI nemlig udsendt et varsel, som lover lokale skybrud og torden i landsdelen.

En linje af regn- og tordenbyger hænger således over den nordvestlige del af Jylland, og den ser ud til at medbringe et stort regnskyl.

'På vejrradaren fremgår det, at bygerne lokalt er ganske kraftige og med en del lyn, og derfor har vi udsendt et varsel om skybrud og tordenvejr for den nordvestlige og nordlige del af Jylland gældende frem til i aften,' lyder meldingen fra DMI.

Det første skybrud har allerede ramt ved Øby nord for Ringkøbing, hvor der er faldet 26,1 mm regn på 30 minutter.

Kan blive voldsomt

Før der er tale om skybrud, skal der falde mere end 15 mm på 30 minutter.

'Der vil dog være store lokale udsving i bygernes styrke, det er kun lokalt de ventes at nå skybrudstyrke,' oplyser DMI.

Varslet er placeret i kategori 1, som dækker over 'voldsomt vejr'. Det betyder, at 'vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter'.

