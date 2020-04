DMI melder op til 20 grader: Her bliver det varmest

Foråret buldrer løs og næste uge bliver ingen undtagelse, lyder det fra DMI.

- Med al den sol og få skyer, vover vi pelsen og siger, at vi godt kan komme op på 20 grader midt på ugen, siger Steen Rasmussen, der er vagtchef på DMI, til Ekstra Bladet:

- Men det bliver en flot uge hele vejen igennem. Flot forårsvejr og temperaturer der vil ligge mellem 14 og 19 grader, fortsætter han.

Især Jylland kan se frem til lune stunder.

- I starten af ugen, når vinden kommer fra øst, vil det primært være Vestjylland, der får det varmeste vejr. Senere på ugen vender vinden, og så bliver det Østjylland, der får det varmest, siger vagtchefen.

Særligt onsdag og torsdag ser ud til at blive lune, mens det endnu er for tidligt at spå om næste weekends vejr.