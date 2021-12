DMI: - Modbydeligt koldt

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Hvis du føler, at din normalt varme vinterjakke er kommet til kort denne søndag, så er du ikke nødvendigvis blevet kuldskær.

- Det føles modbydeligt koldt, siger vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Zhang.

De fleste steder i landet ligger temperaturerne på en til to plusgrader, men en jævn til hård østenvind gør, at det føles væsentligt koldere.

- Når du samtidig har temperaturer omkring frysepunktet, så føles det altså meget koldt, siger Mette Zhang.

Frostdøgn i Nordjylland

I det nordjyske hvor vinteren virkelig har bidt sig fast i denne uge, kan man se frem til et koldere døgn end i resten af landet.

Her kan man lokalt opleve frostdøgn, altså et døgn hvor temperaturen aldrig kommer over de 0 grader.

Sne på vej - men kun til de få

Mandag kan man enkelte steder opleve snebyger. Specielt ved østkysten ud mod Kattegat og Østersøen er der chance for sne. I resten af landet vil nedbøren falde som regn.

Et sted mellem to graders frost og to graders varme.

I midten af næste uge kommer der mildere luft med plus grader, men hvornår, det præcis kommer, er usikkert.

Ifølge Mette Zhang, så bliver det tidligst onsdag, og senest i weekenden skulle de 'varmere' vinde ramme Danmark med omkring fem plus grader.