DMI: På med regntøjet

DMI varsler om voldsomt vejr i hele Jylland, hvor det kommer til at regne voldsomt fra klokken 22 i aften og så 24 timer frem.

Ifølge vagthavende meteorolog ved Dmi Hans Peter Wandler bevæger et frontsystem sig ind fra vest over fastlandet i aften, Og som det ser ud nu, betyder det, at der kan falde stedvis kraftig regn på mindre end 24 timer.

- Regnen kommer ind over Jylland i løbet af aftenen, og derfra kan man godt regne med en hel del nedbør i en periode over 24 timer.

Selvom det bliver nogenlunde varmt med temperaturer op mod 13 grader, ser Hans Peter Wandler at det er vigtigt at have overtøjet med sig, når man går ud ad døren og ud i regnvejret

- Uanset hvor man befinder sig, så vil de fleste nok få regnen at mærke

- Så det er en god idé at have enten en regnjakke eller en paraply, et par regnbukser eller gummistøvler på fødderne, når man går hjemmefra

Kriteriet for kraftig regn er mere en 30 mm på mindre end 24 timer.

Efter at have terroriseret Jylland kommer regnfronten langsomt til at passere mod øst, og derfor varsler DMI også om risiko for kraftig regn på både Fyn, Sjælland og Øerne. Derfor er det vigtigt at være opmærksom, når du færdes på gader og stræder i det ganske land.

- Det er godt at være ekstra opmærksom omkring vejbaner, viadukter og åer, hvor vandet kan svømme over i lavtliggende områder, fortæller vagthavende meteorolog Hans Peter Wandler til Ekstra Bladet.

- Her kan vandet også godt lægge sig på vejbanen, så bilister skal være varsomme i trafikken.