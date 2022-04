DMI: - Temperaturen kravler stille opad

Onsdag bliver påskens luneste dag, og det er et varsel om, at vejret stille og roligt begynder at blive bedre

Vi er på vej mod varmere tider, men det kommer til at gå langsomt.

- April er en skønsom blanding af lidt af hvert når det kommer til vejret, men vi forventer at det begynder at holde mere tørt, og at solen kigger mere frem, siger Mette Zhang, chefmeterolog hos DMI til Ekstra Bladet.

Onsdag bliver påskens luneste dag, hvor man flere steder vil kunne nyde temperaturer op til 18 grader.

Ude ved kysterne og i København bliver det dog ikke helt ligeså svedigt, for her når temperaturen nok ikke op over 12 grader i løbet af onsdagen.

Torsdag ser ud til at blive skiftedag, hvor vi kommer til at se en del skyer og byger henover landet, men derefter bliver det lækkert påskevejr.

- Påskedagenes temperaturer kommer til at ligge omkring otte til 13/14 grader, siger Mette Zhang.

I løbet af april vil temperaturen kravle stille og roligt opad, men der vil stadig være risiko for nattefrost.

- April indeholder typisk alle andre årstiders vejr, så selvom vejret begynder at blive bedre, så er der stadig risiko for pludselige vejrskift fra dag til dag, siger Mette Zhang.