DMI udsender varsel

Regnen i Danmark vil ingen ende tage.

Og nu har DMI udsendt et varsel for kraftig regn, som rammer landet torsdag aften.

- Der ligger en frontzone over Frankrig lige nu, som giver en masse regn.

- Den bevæger sig langsomt mod nordøst og rammer vestkysten omkring klokken 20, siger pressemedarbejder ved DMI Anesten Devasakayam.

For store dele af Jylland bortset fra Nordjylland samt det vestlige Fyn og vestlige Sjælland har DMI udsendt et kategori 1-varsel, som kan betyde voldsomt vejr.

- I løbet af i nat giver det en del vand. Nok til, at vi har et varsel ude for kraftig regn. Så vi forventer 24 mm på seks timer. Vi kommer maks. op på 25 mm i løbet af naten. Det bliver kraftigst i det midtjyske, siger Anesten Devasakayam.

- Det bliver ved indtil en gang i morgen tidlig, hvor det slipper oppe i Nordjylland, tilføjer han.

Ustadigt vejr i weekenden

Danskerne kan gå en weekend i møde, som ligner meget det vejr, vi har set på det sidste. Med spredte byger og sporadisk solskin.

- Fredag, lørdag og søndag ser ud til at blive med spredte byger og lidt sol indimellem, siger Anesten Devasakayam.

Måske er sommeren ovre for 2023. DMI vil i hvert fald ikke love mere sol.

- Lige nu er der ikke meget, der ændrer sig i vejret, så det er ikke oplagt med mere sommervejr, lyder det fra Anesten Devasakayam.