DMI: Varmen lader vente på sig

Kølig luft, byger, hagl, torden og risiko for lokale skybrud. Billedet vil være det samme ugen ud, og varmen lader vente på sig, fortæller vagthavende meteorolog i DMI

Sommermånederne er lige på trapperne, men sommervarmen er ikke til at spore. Det ustadige vejr forsætter, hvor lokale byger med hagl og torden vil præge vejrbilledet.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Frank Nielsen.

- Vi er inde i en vejrtype, hvor der særligt om eftermiddagen dannes regnbyger. Det ser ud til at være en fælles betegnelse for hele ugen.

- Nogle af bygerne kan være med hagl og torden med helt lokale skybrud også. Det er lidt en blandet affære, siger Frank Nielsen

Det kolde vejr skyldes, at polarfronten, der skiller den kølige luft fra nord med den varmere luft fra syd, har trukket sig langt ned i Europa.

Kolde temperaturer

Majvejret har været en kedelig omgang, og det ser ud til at forsætte ugen ud. Temperaturerne vil snige sig op på små 15 grader.

- Vi er inde i en kølig maj. Vi har været lidt heldige med vind i de her dage, så selvom temperaturerne ikke har været højere, har nogle haft det hæderligt, mens andre har fået en kold spand vand i hovedet, og det vil gentage sig i de kommende dage, siger Frank Nielsen.

Nordjyderne især har risiko for at få både hagl og torden, men DMI har svært ved at fastslå, hvor bygerne samler sig.

- Det er lidt tilfældigt, hvor bygerne samler sig. Nogle kan få en god portion vand, mens andre områder slipper helt, siger Frank Nielsen.