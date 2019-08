DMI varsler nyt skybrud

Vejret tirsdag var ikke meget værd, hvis man hører til dem, der mener, at sommeren burde stå på sol og varme. Torsdag bliver ikke meget bedre.

Det oplyser Claus Larsen, der er vagthavende ved DMI til Ekstra Bladet.

- Landet bliver klippet over i to dele. Der ligger med et regnbælte over Sjælland, henover Djursland og helt op til Limfjorden.

- Syd for den er der risiko for, at vi får opvarmet byger, der kan give skybrud.

Claus Larsen fortæller, at DMI ikke regner med, at skybruddet bliver lige så kraftigt, som det i går, men det ser stadig ud til, at der nogle steder kan komme over 15 millimeter på en halv time.

- Det er noget lunere og fugtigere luft, som trækker op sydfra til den syd og vestlige del af landet. Desto længere sydpå, man kommer i varslingsområdet, desto større chance for skybrud, fortæller den vagthavende.

Fredericia stod onsdag så meget under vand, at denne mand kunne sejle rundt i gaderne i kajak.

Den sydlige del af landet kan dog opleve, at de står op til tørvejr, og DMI forventer, at der endda der kommer lidt sol i den sydvestlige del af landet, inden bygerne overtager.

Mens man syd for regnbæltet først skal forvente, at det bliver opholdsvejr i løbet af aftnen, så kan resten af landet formentlig trække uden for uden regnjakke i løbet af eftermiddagen.