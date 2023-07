DMI varsler: Skybrud og torden på vej

Sommervejret domineres i øjeblikket af gråligt regnvejr, og det regnfulde vejr kommer til at fortsætte i uge 30.

Mandag kan flere endda opleve tordenbyger og lokale skybrud med op til 25 millimeter nedbør på blot 30 minutter.

- Der er udsigt til kraftige byger og torden mandag formiddag, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Marie Tim.

- Vi har udsendt en varsel, og derfor er det noget, som vi holder tæt øje med henover de næste par timer.

Marie Tim fortæller, at prognoserne er svingende i forhold til, hvor bygerne præcis vil ramme, men lige nu ser det ud som om, at Lolland Falster, Møn og Bornholm står for skud.

Derfor anbefaler den vagthavende meteorolog, at danskerne holder øje med DMI's hjemmeside, så man er opdateret om situationen.

Desuden kan en større del af Sjælland også blive ramt.

Regn fortsætter

Dermed starter endnu en uge af skolernes sommerferie med ustadigt og regnfuldt vejr.

- De næste par dage fortsætter det regnfulde og ustadige vejr, hvor man kan opleve byger og lidt rusk. Samtidig vil flere landsdele opleve frisk til hård vind, siger Marie Tim.

- Det bliver ikke særlig sommerligt, og temperaturen kommer formentlig ikke over 20 grader.

Meteorologen opfordrer derfor folk til at huske en varm trøje og en regnjakke, hvis man i den kommende tid skal til et udendørsarrangement.