DMI: Vejene er spejlglatte

Søndag aften kom DMI med et varsel om, at der i løbet af mandagen ville komme isslag, som vil gøre vejene helt utrolig glatte.

Allerede tidligt mandag morgen kunne DMI så komme med de første observationer om netop isslag i Syd- og Sønderjylland.

Det skriver DMI på Twitter.

Ligeledes oplyser de, at der i løbet af mandag morgen og formiddag kommer til at komme isslag i store dele af landet, og at der er risiko for glatte veje i stort set hele Danmark.

Det har også fået politiet til at opfordre folk til at køre forsigtigt.

'DMI varsler let isslag mandag morgen og formiddag i store dele af Danmark, hvorfor der opfordres til at køre efter forholdene og holde en sikker afstand i trafikken,' skriver Fyns Politi på Twitter.