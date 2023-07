Drabelig varme: Kostede 61.000 livet

Over 61.000 mennesker døde på grund af hedebølger og andet varmt vejr i Europa i sommeren 2022.

Det fremgår af en spansk-fransk undersøgelse, der er offentliggjort i tidsskriftet Nature Medicine.

Store dele af Europa var sidste sommer plaget af hedebølger, tørke og skovbrande.

EU's statistikkontor, Eurostat, har offentliggjort tal, der viser et usædvanligt højt antal dødsfald i perioden.

Det fik forskere fra Barcelona Institut for Global Sundhed og fra det franske sundhedsforskningsinstitut Inserm til at se nærmere på, om der var en forbindelse mellem overdødeligheden og de høje temperaturer.

Konklusionen er, at i perioden fra 30. maj til 4. september sidste år døde 61.672 mennesker som følge af varmen.

Alene i ugen fra 18. til 24. juli sidste år kostede en hedebølge over 11.600 mennesker livet.

- Det er et meget højt antal dødsfald, siger Hicham Achebak, der er forsker ved Inserm og en af forfatterne bag undersøgelsen.

- Vi vidste efter 2003, at varme har en effekt på dødeligheden. Men med denne analyse kan vi se, at der stadig er meget at gøre i forhold til at beskytte befolkningerne.

En kombination af velkendte klimaforandringer, stigende havtemperaturer og det, at vi befinder os i et såkaldt El Niño-år - en periode med ualmindelig opvarmning i det tropiske Stillehav, som påvirker atmosfæren - betyder, at vi lige nu slår globale varmerekorder Lige nu slår vi globale varmerekorder på grund af de høje temperaturer.

I 2003 var Europa ramt af en af de hidtil værste hedebølger. Her blev der registreret en overdødelighed på over 70.000 menneskeliv.

I den nye undersøgelse har forskerne koncentreret sig om 35 lande i Europa, der i alt har 543 millioner indbyggere.

De har set på data fra 2015 til 2022.

Tallene fra sidste års hedebølge viser, at Italien har det højeste antal dødsfald, som kan forbindes til hedebølgen. 18.010 mistede livet i sommermånederne 2022 i Italien.

Dernæst kommer Spanien med 11.324 dødsfald og Tyskland med 8173 døde.

De fleste ofre er ældre over 80 år, fremgår det af undersøgelsen. Næsten to tredjedele af dem er kvinder.

Forskerne bag undersøgelsen påpeger, at hvis der ikke gøres mere for at beskytte de mere sårbare grupper mod stigende temperaturer, risikerer Europe i 2030 at opleve omkring i gennemsnit 68.000 dødsfald hver sommer på grund af varmen.

I 2040 vil det tal stige til over 94.000, og i 2050 kan det ligge over 120.000, viser forskernes prognose.

Raquel Nunes, der er ekspert i sundhed og klima ved det britiske Warwick universitet, har ikke været med i arbejdet med undersøgelsen.

Men hun siger, at den 'understreger det akutte behov for at beskytte sårbare grupper fra indvirkningen af hedebølger'.