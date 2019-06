Drastisk vejrskifte på vej: Sidste chance for sol

Hvis man har pakket strandtasken og er klar til at hoppe i bølgerne, kan det godt betale sig at få fart på. Søndag bliver nemlig sidste dag, man kan nyde solens stråler, inden vi får et markant vejrskifte.

- Jeg vil anbefale at gøre det søndag, fordi det bliver rigtig varmt den dag. Særligt på Fyn, Østjylland og Sjælland, siger vagthavende meteorolog ved DMI, Anja Bodholdt.

Vestjylland får det også varmt, men da der er en koldfront, der bevæger sig ind over landet, vil vestjyderne i løbet af dagen opleve faldene temperaturer. Resten af kongeriget kan forvente mellem 28 og 32 grader.

Koldt og vådt

Mandag har koldfronten sneget sig ind over hele landet, hvilket både resulterer i markante temperaturfald og regn.

- Næste uge befinder vi os i en helt anden luftmasse. Både mandag, tirsdag og onsdag bliver ret blæsende, så der skal man tage sig i agt, siger Anja Bodholdt.

- Mandag kommer der også byger, men de andre dage bliver det i småtingsafdelingen.

Mandag kan man forvente mellem 17 og 22 grader, mens tirsdag og onsdag kommer helt ned omkring en 13 til 17 grader.

- Det topper uden tvivl i morgen, og så går det drastisk ned ad bakke. Mildest talt, siger Anja Bodholdt.