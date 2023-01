DSB aflyser nogle S-tog og broer påvirkes af stormende kuling

Et kraftigt blæsevejr rammer store dele af Danmark søndag eftermiddag. Og den stormende kuling med vindstød af stormstyrke kommer formentlig også til at påvirke trafikken.

For DSB varsler færre tog, og flere broer forventer lukning for i hvert fald lette køretøjer.

Fra søndag omkring klokken 13 kører der færre S-tog på grund af det varslede blæsevejr, lyder meldingen fra DSB.

Storebæltsbroen blev lørdag eftermiddag for vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst. Det forventes ophævet klokken 23.00, men det ventes at blive indført igen søndag.

Det er på linjerne A, B og C, at der er færre tog søndag efter klokken 13. De linjer kører mellem henholdsvis Køge og Hillerød, Høje Taastrup og Farum samt Frederikssund og Klampenborg.

Annonce:

Rejseplanen ventes at være opdateret fra søndag klokken 08.

Meldingen fra DMI er, at der forventes stormende kuling med 20 til 23 meter i sekundet fra sydvest med vindstød af stormstyrke på 25 til 28 meter i sekundet.

Storebæltsbroen har lørdag haft en igangværende advarsel om blæst, der kan påvirke kørslen.

Det er ved blæst på mere end 15 meter i sekundet og med tværvind, at vindfølsomme køretøjer ikke må køre over broen. Samtidig vil den anbefalede hastighed for øvrige køretøjer blive sat ned til 80 kilometer i timen.

Er der tale om en stormende kuling - som også DMI har advaret om - er den anbefalede hastighed maks 50 kilometer i timen.

Skulle vindhastigheden komme over 25 meter i sekundet - altså en egentlig storm - lukkes der for trafikken.

Også Øresundsbroen ventes ramt af blæsten. Her gælder det også, at den lukker ved vind på 25 meter i sekundet.

Annonce:

- Det kan nå at ændre sig, og med kun to sekundmeter fra, at vi lukker, så kan der ske rigtig meget inden søndag aften, siger trafikleder hos Øresundsbroen Tina Andersen til B.T.

Hun tør næsten garantere, at broen vil fraråde høje og lette køretøjer at køre over søndag allerede fra 15-16-tiden.

På Twitter har DMI lørdag ved middagstid udsendt en melding om, at sandsynligheden for vindstød af stormstyrke søndag er på 80 procent eller mere i en større del af landet.

- Jo, det bliver blæsende, skriver DMI.

Men det ventes ikke at blive en regulær storm.