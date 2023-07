Efter vanvittigt vejr i Italien: Forsikringsselskab kimes ned

Et voldsomt haglvejr i Norditalien har skabt travlhed hos de danske forsikringsselskaber.

Det fortæller blandt andre Jan Graversgaard, der er direktør i Skadesservice i Alm. Brand Group.

- Vi har modtaget omkring 200 anmeldelser om skader fra kunder i Alm. Brand og Codan. Vi forventer, at det vil stige lidt mere, efterhånden som folk kommer hjem og får anmeldt skaderne efter haglene, siger han.

Det er dog for tidligt at sige noget om, hvad det kommer til at betyde rent økonomisk, lyder det videre.

Både Alm. Brand og Codan er en del af Alm. Brand Group.

Store hagl og uvejr ramte natten til tirsdag det nordlige Italien. Det har efterladt hundredvis af danskere i landet med ødelagte biler.

I øjeblikket pågår et arbejde hos assistanceselskabet SOS International, som forsøger at hjælpe mindst 1500 danskere hjem.

Torsdag morgen ankom den første bus med danske turister til Danmark fra Italien.

Annonce:

Også hos Topdanmark har man rundet 200 skadeanmeldelser, der relaterer sig til haglvejret, oplyser koncerndirektør Rasmus Ruby-Johansen.

- Vi har oplevet ekstraordinært mange kunder, som har kontaktet os med skader på deres biler og campingvogne på grund af uvejret i Italien, fortæller han.

- Omfanget af skaderne varierer meget. Nogle af bilerne ser voldsomt beskadiget ud, hvor det både er ruder, tag og kølerhjelm, der er blevet ødelagt. Andre er sluppet med en revne i ruden.

Ifølge Jan Graversgaard fra Alm. Brand er det meget normalt med vejrskader om sommeren. Men det er mere almindeligt, at det skyldes eksempelvis et skybrud.

- Haglvejret i Norditalien er ekstraordinært, fordi denne type af vejrskader normalt ikke påvirker så mange kunder på samme tid og med så stor effekt som denne gang, siger han.

- I den betragtning er det ret voldsomt og ikke noget, vi oplever tit.

Hvis uvejr som det italienske bliver mere almindelige i fremtiden kan det komme til at påvirke risikobilledet for Alm. Brand.

- Vi holder hele tiden øje med risikoen, og vi vurderer løbende, om vores produkter dels dækker, som de skal, dels at forholdet mellem risiko og pris er den rigtige, siger direktøren.

- Vi arbejder hele tiden på at gøre vores produkter så optimale som muligt, herunder også sammen med kunderne at arbejde med forebyggelse, så mulige skader i fremtiden ikke bliver så store.