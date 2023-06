Ekstrem hedebølge i USA

Store dele af det sydlige USA er ramt af en ekstrem hedebølge.

Den massive varme under hedebølgen beskrives som farlig og tvinger folk til at søge indendørs, hvor der er aircondition.

Tirsdag nåede temperaturerne flere steder over 46 grader.

Fra Arizona i det sydvestlige USA til Alabama i det sydøstlige er der advarsler om varmen. Det sydlige og centrale Texas er værst ramt, oplyser den nationale vejrtjeneste.

- Der kan være mere fare end ved en normal hedebølge, fordi den her varer lang tid, og fordi varmen er rekordhøj om natten, oplyser vejrtjenesten.

Vejrtjenesten opfordrer amerikanere i de ramte områder til at drikke masser af væske, blive indendørs og passe på sårbare pårørende.

Den ekstreme varme ventes at sprede sig til endnu mere af det sydlige USA, og de høje temperaturer ventes at fortsætte mindst frem til den amerikanske nationaldag 4. juli.

Klimaforandringer forårsager flere og mere intense hedebølger i store amerikanske byer.

De høje temperaturer har tilsyneladende allerede kostet liv i det sydlige USA.

Sidste uge besvimede et 66-årigt postbud, mens han leverede post. På det tidspunkt var temperaturen omkring 46 grader. Han døde nogle timer senere, men dødsårsagen er endnu ikke oplyst.

Fredag kollapsede en 14-årig dreng af udmattelse, da han vandrede i en nationalpark i Texas. Han døde senere.

Varmen presser også energinetværket i Texas. Millioner af mennesker skruer godt op for deres aircondition for at klare de høje temperaturer.

Netværket er om eftermiddagen presset så meget, at energiselskaber i delstaten har bedt folk om at spare på energien for at kunne klare efterspørgslen.

Varmen har desuden ført til, at der er opstået revner i vejene i Texas.