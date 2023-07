Europa slår rekord for kæmpehagl to gange på fem dage

Mandag blev et hagl, som målte 19 centimeter i diameter, fundet i Italien. Det er det største hagl nogensinde fotograferet i Europa ifølge Det Europæiske Laboratorium for Kraftige Storme.

Det store hagl blev fundet i kommunen Azzano Decimo, som ligger nordøst for Venedig.

Rekorden kommer, kun fem dage efter at den forrige rekord tilsyneladende blev sat. Her var der tale om et hagl på cirka 16 centimeter.

Også det blev fundet i Italien, men det var i kommunen Carmignano di Brenta, som ligger mellem Milano og Venedig, skriver laboratoriet på sin Facebook-side.

Det Europæiske Laboratorium for Kraftige Storme arbejder med voldsomt vejr i Europa.

- Efter en grundig gennemgang af rapporterne og billederne er vores specialister kommet frem til, at diameteren på dette hagl kan bekræftes som 19 centimeter, skriver laboratoriet om det seneste kæmpefund.

Ifølge den amerikanske avis Washington Post er mandagens fund i Italien også tæt på verdensrekorden for et hagl.

Avisen skriver, at den rekord er på 20 centimeter i diameter, og at den blev sat i USA i 2010.

Italien har været ramt af voldsomt vejr. Blandt andet et torden- og haglvejr mandag.

De voldsomme storme i den nordlige del af landet har haft fatale konsekvenser.

En 16-årig pige, der var på en campingtur, var blandt to mennesker, der døde i uvejret, da det ramte det nordlige Italien, sagde landets premierminister, Giorgia Meloni.

Pigen mistede livet, da et træ faldt på hendes telt, da hun var på spejderlejr nær byen Brescia, som ligger godt 70 kilometer øst for Milano.

Mandag døde en kvinde efter at være blevet ramt af et faldende træ i Lissone lidt nord for Milano.

Haglet i Carmignano di Brenta slog en europæisk rekord fra 2016. Det hagl var 15 centimeter i diameter og blev fundet i Rumænien.