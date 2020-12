Falder frosne fra himmelen

- Pas på - der kommer en leguan!

Eller skal vi snarere sige falder. For lige nu er temperaturerne så lave i den amerikanske stat, at det ifølge The Guardian har fået konsekvenser for statens dyreliv.

I dette tweet advarer vejrmyndighederne i Miami mod det usædvanlige fænomen.

Tung at få i hovedet

Problemet er, at kredsløbet i de koldblodige krybdyr bogstaveligt talt går i stå. Og det lammer nogle gange de grønne leguaner, som kan falder ned fra det sted, de sidder.

Det kan naturligvis også give problemer for dem, der får dyret i hovedet, da det kan veje op til fire kilo.

Forskellen i temperaturerne er i øvrigt meget voldsom i området. Nemlig fra op mod 30 grader og helt ned til frysepunktet.

