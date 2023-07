Farlige temperaturer: Rammer over 170 millioner

Halvdelen af amerikanerne vil blive mødt af farligt høje temperaturer og trykkende varme i weekenden.

Her lægger en hedebølge sig over den amerikanske østkyst og Midtvesten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Advarsler om varme og farligt høje temperaturer er blevet udstedt for over 170 millioner amerikanere. Der bor cirka 332 millioner mennesker i USA.

Lørdag eftermiddag ventes temperaturerne mange steder at kravle op over 38 grader celsius. Det meddeler USA's Nationale Vejrservice (NWS) fredag.

- Drik masser af væske, bliv inde i rum med aircondition, hold jer ude af solen, og hold øje med familiemedlemmer og naboer, lyder rådene fra NWS.

I flere amerikanske storbyer som Chicago, New York og Philadelphia har myndighederne åbnet offentlige kølesteder på biblioteker og i lokalcentre.

Her kan borgere, der ikke kan undslippe varmen, søge tilflugt.

I Philadelphia kan temperaturerne ramme 42 grader celsius. Her er åbningstiderne for offentlige svømmebassiner blevet udvidet.

Lokale myndigheder og meteorologer i USA advarer borgere mod at opholde sig udenfor i varmen.

Det kan potentielt have alvorlige konsekvenser for ens helbred. Særligt for personer over 65 år, personer med kroniske sygdomme og personer, der arbejder eller deltager i aktiviteter udendørs.

Varmen ventes at aftage sent lørdag. Det kan betyde tordenvejr og mildere temperaturer i næste uge, oplyser NWS.

Hyppigheden og intensiteten i det voldsomme vejr er symptomatisk for menneskeskabte klimaforandringer. Det siger fagfolk ifølge Reuters.

Denne sommer er hedebølgerne ikke blot set i USA. De har også plaget blandt andet sydeuropæiske lande og Kina.

Mange steder ventes den ekstreme varme at fortsætte ind i august.

Tirsdag konkluderede videnskabsfolk fra organisationen World Weather Attribution, at menneskeskabte klimaforandringer har spillet en 'overvældende' rolle i de ekstreme hedebølger.

World Weather Attribution er et akademisk samarbejde. Formålet er at undersøge, hvilken rolle klimaforandringer spiller i ekstreme vejrfænomener.