Flere farlige vejrfænomener rammer USA på samme tid

En vedvarende hedebølge på tværs af USA har fået meteorologer til at advare om temperaturer, der kan slå flere rekorder i særligt den sydvestlige del af landet i de kommende dage.

National Weather Service, USA's svar på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), har udstedt advarsler om overdreven varme i områder, der berører over 100 millioner amerikanere.

De kvælende tilstande forventes at blive værre over weekenden og fortsætte ind i næste uge.

Og alt imens de lumre temperaturer tager fat om store dele af landet, har Vermont og andre nordøstlige delstater knap nok haft tid til at komme sig over historiske oversvømmelser i de seneste dage.

Guvernøren og borgerne i den amerikanske delstat Vermont er klar til at tage kampen op mod vandmasserne, siger han

Annonce:

Vermonts delstatshovedstad, Montpelier, er eksempelvis blevet forvandlet til en hvirvlende, brun vandvej med beskadigede gader og stræder. Vandforsyningen for byens 8000 borgere frygtes også at være forurenet.

På samme tid trues storbyen Chicago i delstaten Illinois af en anden form for ekstremt vejr. Her har mindst otte tornadoer ramt fire amter i den nordøstlige del af delstaten og midlertidigt lammet flytrafikken.

Den voksende frekvens og intensitet af voldsomt vejr på tværs af USA er et symptom på global, menneskedrevne klimaforandringer, lyder det fra eksperter.

En kombination af velkendte klimaforandringer, stigende havtemperaturer og det, at vi befinder os i et såkaldt El Niño-år - en periode med ualmindelig opvarmning i det tropiske Stillehav, som påvirker atmosfæren - betyder, at vi lige nu slår globale varmerekorder

I det sydvestlige USA lurer en potentiel dødelig hedebølge.

Phoenix i delstaten Arizona kunne onsdag notere 13. dag i træk med temperaturer på mindst 43 grader. Det forventes, at byen i næste uge slår sin rekord på 18 dage i træk med temperaturer på det niveau. Rekorden blev sat i juni i 1974.

På samme tid når temperaturerne om natten ikke under 32 grader.

- Varmen kommer til at sprede sig over Californien, Nevada, Arizona og helt til Vesttexas over weekenden, og den højeste varme virker til at komme fredag til mandag. Så vi kommer nok til at se rekorder blive slået, siger Tom Frieders, der er meteorolog ved National Weather Service.

I gamblernes hovedstad, Las Vegas, nåede temperaturerne onsdag 42 grader. De forventes at slå rekorden på 47 grader på søndag.