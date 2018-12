Forbereder sig til stormfloden: - Vi har gjort 17.500 ton jord klar

For hvert læs, der droppes, giver det en gedigen rystelse i jorden. Den gule monstermaskine bevæger sig rundt på forhøjningen, og det ligner, at den flere gange er tæt på at vælte, når den kører op og ned af skråningen.

Det er ikke småt med forberedelserne til den stormflod, som DMI har varslet vil komme tirsdag aften.

Ved Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord har den lokale grundejerforening fået lagt ikke mindre end 17.500 ton jord ud, som der mandag eftermiddag blev skabt en massiv jorddæmning af.

Formålet med dæmningen er, at den skal beskytte de omkringliggende huse mod stormfloden, så skadesomfanget begrænses mest muligt.

- Vi skal simpelthen have området nivelleret ud, så vi kommer op i en højde, som siger 1,35 meter over havets overflade, siger Erik Krøll, som selv bor i Jyllinge Nordmark, og som er formand for den lokale grundejerforening.

Belært af Bodil

Erik Krøll oplyser, at det lavtliggende område er 'fladt som en pandekage', og at vandet derfor har lettere ved at finde vej til husene ved stormfloder.

- Samlet har vi lavet en 1200 meter lang dæmning. Lige nu skal vi lave 30 meter dæmning yderligere, men hvis varslen ændrer sig, er situationen en anden. Det kan hurtigt ændre sig, siger Erik Krøll.

Han påpeger, at han som formand for grundejerforeningen føler et ansvar for at beskytte området, som tidligere har lidt skade. Under orkanen Bodil blev ifølge Erik Krøll ikke færre end 200 huse oversvømmet.

- Husene måtte renoveres for over en million kroner i gennemsnit, og nogle af dem måtte rives ned. Så det er ikke for sjov, uddyber han.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Skaderne fra orkanen Bodil gør, at stormflodsvarslen bliver taget meget seriøst i Jyllinge Nordmark. Foto: Kenneth Meyer

Det samlede mængde af jord består ifølge Erik Krøll af 700 lastvognlæs, som blev droppet af i sommers. Han fortæller desuden, at processen med at få de 17.500 tons jord kørt i stilling ikke har været helt gnidningsfri:

- Grunden, vi står på, er egentlig privatejet, så vi har ikke kunnet lave noget her uden en tilladelse fra ejeren. Den har vi ikke fået. Men fordi vi befinder os i en beredskabssituation, er beredskabschefen den øverste myndighed, og så er tilladelsen godkendt, siger Erik Krøll, inden han afslutningsvis oplyser, at der ikke må hviles på laurbærrene endnu:

- Vi skal være færdige tirsdag eftermiddag, da stormfloden jo er varslet til tirsdag aften. Så vi starter tidligt igen tirsdag.