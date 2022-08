Frygter ekstremt vejr: 'Slutspil' for den menneskelige civilisation

Hedebølger, skovbrande og tørke har ramt Europa denne sommer, og flere lande oplever ligefrem sundhedsfarlige temperaturer.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Det ekstreme vejr, Europa har oplevet hen over sommeren, er nu også nået Death Valley i Californien, USA, som er blevet ramt af en nedbørsmængde, som det normalt tørre område kun oplever én gang i løbet af 1000 år, skriver The Guardian.

Forskere er derfor alvorligt bekymrede for klimakonsekvenserne i fremtiden.

- Vi undervurderer risikoen for, at vi når de værste skrækscenarier, siger direktør for Potsdam-instituttet for klimaforskning til Aftonbladet.

Parisaftalen, der blev indgået i fællesskab af en række af verdens lande, vedtager, at landene skal begrænse temperaturstigningen til under to grader, men efter sommerens voldsomme vejr, ser det ud til, at vi misser målet, skriver Aftonbladet.

- Når vi ser nærmere på klimamodellerne og de undersøgelser, der er lavet, ser vi, at det ikke er usandsynligt, at vi kommer op på tre-fire grader. Hvis vi når dette punkt, vil det være en planetarisk krisesituation, et 'slutspil' for den menneskelige civilisation, som vi kender den, siger Rockström, der er en af forskerne bag en ny undersøgelse.

Klimaforskeren fortæller, at det er svært at sige, hvor meget varmere det skal blive, før civilisationen kollapser.

- Men allerede ved tre grader er det sandsynligt, at en tredjedel af verdens befolkning vil bo i regioner, hvor det bliver svært at overleve på grund af ekstrem varme og mangel på mad, fortæller han.

Sommeren har budt på voldsomme skovbrande i Europa

Norsk forsker er enig

Den norske klimaforsker Bjørn Samset mener også, at udviklingen er bekymrende. Han mener, at en stigning på 2,5 grader er det absolutte maksimum for, hvad vi kan tåle

- Vi kan begrænse det til halvanden også. Det kræver utroligt meget, men det er muligt. Kommer vi op på 2,5 grader, er det for sent at sænke det til under to grader igen, påpeger Bjørn Samset.

Flere danske partier har tidligere kritiseret målene i Parisaftalen, som de ikke mener er ambitiøse nok.

