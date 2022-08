Godt nyt for haveejere: Nu kommer regnen

Varmen ser ud til at vare ved de kommende dage. Hedebølgen holder ved i store dele af landet frem til mandag aften.

Herefter er der stadig udsigt til høje temperaturer, men ikke hedebølge. Til gengæld kommer der regn.

Sådan lyder meldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Når vi når hen til slutningen af ugen, ser det ud til, at et mere sammenhængende regnområde trækker op over os. Det kan give mere vedvarende regn, siger Anja Bodholdt, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

Mange haveejere har nok kigget mod himlen og håbet på vand efter dage med hedebølge og tørt sommervejr og risiko for tørke i store dele af landet.

- Det ser ud til at blive en lidt mere våd afslutning på ugen, siger Anja Bodholdt.

Allerede mandag, tirsdag og onsdag ventes der byger, der kan indeholde kraftig regn og torden.

- Men der kan være meget store lokale udsving. Det ene sted kan få rigtig mange millimeter, mens der ikke mange kilometer derfra kan være tørt, siger Anja Bodholdt.

- Samtidig ser det ud til, at varmen bliver ved, og at det bliver mellem 25 og 30 grader gennem hele ugen, siger hun.

En hedebølge kræver tre sammenhængende dage, hvor gennemsnitstemperaturen er over 28 grader.

Ifølge DMI lyder vurderingen fra FN's Klimapanel (IPCC), at både hyppigheden og styrken i varmeekstremer globalt er vokset de seneste årtier.

Når det gennemsnitligt er varmere, skal der ikke så meget til i det naturlige udsving i vejret, før vi oplever varme- eller hedebølger, skriver DMI på instituttets hjemmeside.

Mandag aften slutter varslet om hedebølge for denne omgang for store dele af landet. Nogle steder vil der dog frem til torsdag aften kunne være temperaturer op til omkring 28 grader.

Det gælder Øst- og Sydøstjylland, Fyn, Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Først fra torsdag ser varmen ud til at trække mod øst.