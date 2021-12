Her er der størst chance for at få en hvid jul

Det bliver formentlig nordjyderne, der har bedst chancer for at pakke gaver op med sne uden for ruden juleaften.

Men selv hvis det ikke bliver hvid jul i hele landet, så er der god mulighed for, at de fleste får en rigtig pæn juleaftensdag og også nogle flotte vinterdage frem mod den store aften.

Det siger Henning Gisselø, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), mandag morgen.

Han fortæller, at ugen begynder med en 'smuk dag' mandag, hvor der kommer meget solskin til det meste af landet og temperaturer mellem to og fire graders varme.

- Hvis man skal gradbøje lidt, så kan der godt komme en enkelt regn- eller snebyge på Bornholm og ved Kattegat, men ellers bliver det ganske flot, siger Henning Gisselø.

Tirsdag og onsdag bliver vejret en smule mere ustadigt med flere skyer. Der kan også falde lidt sne, slud eller regn.

- Men det bliver i meget små mængder, og den sne, der måtte falde, vil formodentlig smelte igen, da det bliver for varmt til, at den bliver liggende, siger Henning Gisselø.

Natten til torsdag begynder et frontsystem med regn, sne og slud så at trække ind fra vest. Det ventes ifølge meteorologen først at være trukket væk fra Danmark om formiddagen den 24. december.

- Det spændende er jo så, hvad der ligger tilbage efter det.

- Det er lidt usikkert, men som det ser ud lige nu, så kan der godt komme til at ligge sne i Nordjylland juleaftensdag. Alle andre steder smelter det nok, siger Henning Gisselø, der dog ikke er helt klar til at afskrive en landsdækkende hvid jul.

- Men så skal vejrsystemerne virkelig arte sig anderledes, end de ser ud til at gøre lige nu.

Resten af Danmark kan dog glæde sig over, at der venter en forholdsvis pæn juleaftensdag med lidt solskin, begrænset nedbør og temperaturer mellem minus tre og tre grader. Koldest bliver det i Nordjylland.

DMI definerer hvid jul som, når mere end 90 procent af Danmark er dækket af mindst en halv centimeter sne om eftermiddagen den 24. december.

