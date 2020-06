Her rammer uvejret

Aabenraa Kommune er vidne til første skybrud, men et mere udbredt område med kraftige regn- og tordenbyger rammer især Vestjylland og Sønderjylland med stedvise skybrud

Efter mange, mange dage med varmebølge, der mere føles som regulær hedebølge for mange, kan der anes et solidt vejrskifte.

Ved 17-tiden lørdag er Aabenraa Kommune vidne til det første skybrud, hvor der er faldet 25-26 mm regn på ganske kort tid.

Som timerne går bliver skybruddet mindre intenst, når det spreder sig udover Fyn og det østlige område af landet. Regnvejret fortsætter dog langs Sønderjylland og den jyske vestkyst, lyder det fra den vagthavende fra Danmarks Meteorologiske Institut.

- Søndag vil der stadigvæk være op imod 25 grader i den østlige del, men der kommer kulde og presser på, så vi går den nye uge i møde med store temperaturforskelle og ustadigt regnvejr, siger Marianne Patzer fra DMI.

Jylland og Fyn får knap og nap 17 grader, men i løbet af mandagen vil det ligge jævnt på 20 grader i store dele af landet med natlig temperatur på 10 grader.

Generelt er varme kombineret med en høj luftfugtighed er 'det rene benzin på bålet', når det kommer til kraftige regn- og tordenbyger, vurderer DMI.

- Lige nu bevæger bygerne sig ikke så hurtigt og kan derfor give ret stor mængder regn over kort tid, der hvor de rammer, og det stedvise skybrud kan derfor fortsætte til omkring 22-tiden, siger Marianne Patzer fra DMI, der holder skarpt øje med prognoserne.

Atmosfærerne lørdag er dog en 'tikkende bombe' og inden for kort tid kan kraftige regn- og tordenbyger dukke op ud af det blå, og uanset frisag eller ej, er det en god ide at have en ekstra paraply med sig i løbet af søndagen.

Dagens tordenvejr er på vej til Jylland. Der kan også komme enkelte tordenbyger i resten af landet. Temp. er nået op på 25-27 °C mange steder. Nyd den sidste meget varme dag. Fra i morgen falder temp. til ca. 20 °C. pic.twitter.com/qCFDrOIASn — DMI (@dmidk) June 27, 2020

Har du billeder af voldsomt vejr, må du gerne sende dem til Ekstra Bladets redaktion på 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.