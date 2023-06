Historisk tørke kan koste dyrt for bornholmere

Den omfattende og historiske tørke, der har ramt hele landet, får konsekvenser for borgere på Bornholm.

Bornholms Regionskommune har således indført afbrændingsforbud på hele øen fra lørdag klokken 08.00.

Og borgerne skal passe på. For det vil have økonomiske konsekvenser, hvis ikke man er forsigtig med åben ild.

Bornholms Politi oplyser, at man tager situationen meget alvorligt, og at straffen for at overtræde forbuddet er en bøde på minimum 5000 kroner.

Satsen kan blive højere, men det kommer an på en konkret vurdering af, hvor stort et eventuelt skadesomfang er i den pågældende situation.

Hammeren vil falde første gang, lyder det fra politikredsen.

Forbuddet, der i første omgang vil strække sig to uger frem, betyder, at man ikke må afbrænde haveaffald, lave bål eller benytte enhver form for grill, hvor 'brændsel har en glødende effekt'.

Det er tilladt at bruge gasgrill, hvis grillen er hævet over jorden og placeret på et fast ikke-brændbart underlag, skriver regionskommunen på sin hjemmeside.

- Det handler om, at vi skal beskytte borgere og bygninger, men også vores natur, sagde Louise Lyng Bojesen, natur- og beredskabschef i Bornholms Regionskommune, torsdag.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at det medfører gener og irritation i dagligdagen. Men vi håber på forståelse.

De kommende to uger er det heller ikke tilladt at bruge apparater, der fungerer ved forbrænding, herunder svejseaggregater, ukrudtsbrandere og terrassevarmere.

Bornholms Brandvæsen oplyser, at man følger situationen nøje, og at risikoen for brand fortsat vil være høj, selv om der skulle falde regn i de kommende dage.

Siden 24. maj er der ikke faldet en eneste dråbe regn fra oven. Af den grund er tørkeperioden den værste i Danmark i mere end 20 år, skriver TV 2 Vejret.

Af Beredskabsstyrelsens brandfareindeks fremgår det, at risikoen for brandfare på midten af Bornholm er meget høj.

Helt ude ved øens kyster er faren for brand moderat eller lav.