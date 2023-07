I eftermiddag går det løs: Regn og torden på vej

Lad dig ikke snyde.

Selvom søndagen starter pænt flere steder i landet med mildt vejr og blå himmel, så har DMI varslet risiko for voldsomt regnvejr senere søndag.

Der er nemlig ifølge vejrinstituttet risiko for kraftig regn og lokale skybrud, og lokalt kan der falde op til 35 millimeter.

Risikoen gælder for hele landet, men Nordjylland er særligt udsat ifølge Dansk Meteorologisk Institut.

Bygerne er på vej! Dagen starter med sol flere steder, men i eftermiddag går det løs - Masser af byger og torden #sommervejr pic.twitter.com/QX6hPkqWpv — DMI (@dmidk) July 30, 2023

'I stort set hele landet vil man opleve, at man vil have brug for regntøj, hvis man skal ud i naturen. Der kommer regn og fleder steder nok i store mængder,' skriver Meteorolog Mille Jensen på DMI's hjemmeside.

Temperaturen vil ligge på 16-21 grader, og hvis man opholder sig ved de danske kyster vil man formentlig opleve frisk til hård vind.

Våd start på Smukfest

Søndag starter Skanderborg Festival, og derfor flokkes tusindvis af gæster til Bøgeskoven ved Skanderborg.

- Det ustadige vejr kommer også til at på Skanderborg Festival, og bygerne kan gå hen og blive kraftige med torden, sagde vagthavende hos DMI Hans Peter Wandler om vejret på festivalen.

