Kedelig melding fra DMI: Regnvejr fortsætter ufortrødent

Selvom fredagen starter pænt med nogen eller delvis sol, så bliver det en kort fornøjelse.

Det ustadige og kedelige sommervejr med byger, regn og mørke skyer præger nemlig weekenden både lørdag og søndag.

- I morgen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byger. Fredag kan godt blive en pæn dag med temperaturer omkring 18-23 grader, men så slutter det også igen, siger vagthavende hos DMI Hans Peter Wandler

- Lørdag kommer bygerne tilbage. Det bliver skyet med regn og byger over hele landet, siger han og tilføjer at temperaturen får et nøk nedad.

Temperaturerne kommer lørdag og søndag til at ligge omkring 17-20 grader over hele landet.

- Søndag fortsætter bygerne, og her kan det også udvikle sig til torden.

Sjaskvåd Skanderborg Festival

Hvis man er så heldig at have anskaffet sig en billet til den udsolgte Skanderborg Festival, så er det nok en god idé at pakke gummistøvler og regnjakke.

Ligesom weekenden bliver vejret i næste uge præget af skyer og regn.

- Det ustadige vejr kommer også til at på Skanderborg Festival, og bygerne kan gå hen og blive kraftige med torden, siger Hans Peter.

Udover gråt sommervejr kan det også gå hen og blive en blæsende affære, så husk at Midt på ugen kommer en front med regn og byger. Perioder med regn fra nordvest. Det kan også gå hen og blive blæsende.

18-20 grader.