Kedeligt weekendvejr i sigte

Sommeren er lige på trapperne, og hvis du havde regnet med at nyde pinsen i haven, skal du være klar på at trække hurtigt ind.

Majvejret forsætter de kedelige tendenser, hvor det igen vil være plaget af lokale byger med regn og store tordenbrag. Temperaturerne vil ligge på 12-15 grader.

Det fortæller vagthavende meteorolog i DMI Bolette Brødsgaard.

- Det bliver en blandet landhandel, som det også var i går. Her til formiddag og midt på dagen over den østlige del af landet - især på Sjælland - vil der være risiko for tordenbyger. De vil ikke være langvarige, men ret irriterende når de bliver heftige, siger hun.

- Vestpå er det skyet med regn af og til. Det skyet vejr og regn kommer over til Sjælland i eftermiddag.

Vejret forsætter i samme rille søndag, hvor ustadigt og omskifteligt vejr forsat vil bryde landet.

- Det er at følge med på sit byvejr i DMI, fordi vejret bliver meget omskiftligt. Det bliver ved søndag også med mulighed for lidt sol af og til. Ellers vil det forsætte med at være skyet eller regne periodevis, siger Bolette Brødsgaard.

Vejrmæssig sjældenhed

Fredag bød på en vejrmæssig sjældenhed, da en skypumpe hvirvlede frem på himlen i Nordsjælland. Omkring klokken 12.10 i Slangerup var en af Ekstra Bladets læsere vidne til fænomenet i første parket.

Foto: Privatfoto

Hvis du befinder dig på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, kan du i dag selv have mulighed for at opleve en skypumpe.

- Det kan der godt være - især i dag. De her tordenbyger over Nordsjælland kan give mulighed for at opleve en skypumpe.

Skypumper er en mildere udgave af tornadoer, men i modsætning til tornadoer når skypumper sjældent helt ned til jordoverfladen.