Kraftig regn og skybrud rammer Danmark

Selvom solen skinner i den østlige del af landet, er der kraftig regn og skybrud på vej mod øst og nord i løbet af i nat og indtil kl. 12 lørdag.

Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der har udsendt et skybrudsvarsel.

Der er risiko for kraftig regn mellem 25 og 30 millimeter på seks timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 minutter.

DMI opfordrer folk på Sjælland og i det nordlige Jylland til at være opmærksomme på lavtliggende områder som kældre, vejbaner og viadukter, der kan oversvømme.

- I løbet af i dag har der været meget lokale skybrud, men vi forventer, at der i løbet af natten vil være et mere vedvarende regnvejr over Sjælland og det nordøstlige Jylland. Det er derfor, vi har sat et risikovarsel op, siger vagthavende hos DMI, Thyge Rasmussen.

Han vurderer, at det kan give lokale oversvømmelser, men at det ikke vil være noget, som bør bekymre ret mange. Snarere tværtimod.

- Det har næsten ikke regnet en hel måned, så der er nok nogen, der er glade for al den regn. Der falder, hvad der svarer til en kubikmeter regn på 25 kvadratmeter, og det ville nok koste 40 kroner i vandpriser, fortæller Thyge Rasmussen.

Det er et slagsmål mellem varm luft fra sydøst og kold luft fra nordvest, der fører til det voldsomme vejr.

Første tordenvejr

Både over det sydlige og vestlige Jylland, over Fyn samt over Lolland har der siden fredag formiddag været kraftige regn- og tordenbyger, hvilket er det første regulære tordenvejr, der rammer Danmark i år.

Derfor kan nogle områder få masser af regn, mens der blot få kilometer derfra næsten ikke kommer en dråbe regn.

Derudover er der lyn flere steder, og indtil klokken 11 er der registreret 50 lynnedslag over dansk område, det skriver TV2.

Temperaturerne ligger på mellem 15 og 20 grader, og på Sjælland kan de måske komme op til 23 grader.