Kraftige byger på vej: Livreddere fraråder badning under torden

Der er dømt hedebølge over store dele af landet, og det har lokket mange badegæster til strandene.

Men ustabilt vejr er på vej ind over dele af landet med risiko for tordenbyger, og det kan gøre badeturen til en risikabel affære, advarer kystlivredningschef Anders Myrhøj fra TrygFonden Kystlivredning:

- Hedebølgen har fået mange til strandene, og det forventer vi fortsætter resten af denne uge. Der er dog udsigt til voldsomt vejr blandt andet med skybrud nogle steder i landet.

- Det er ikke farligt at bade i skybrud, men hører du tordenbulder, når du er i vandet, bør du straks søge op på land og allerhelst indendørs, siger Anders Myrhøj.

Hos Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) bekræfter vagthavende meteorolog Mette Zhang, at der kan trække tordenbyger ind i løbet af mandagen.

- Vi har varm, fugtig og ustabil luft, der trækker op over landet sydfra. Der kan dannes byger.

- Det er svært at forudse præcist, hvor de dannes. Men det ser ud til, at det er den sydlige del af Jylland, der først står for skud, siger hun.

Og bygerne kan være ladet med bulder og brag.

- De kan sagtens blive kraftige. Der er også ret varmt, så alle faktorer for dannelse af kraftige byger er til stede, siger hun.

Tirsdag kan det ifølge prognosen især blive den nordlige del af landet, der kan blive ramt af kraftige byger.

Onsdag ser på nuværende tidspunkt ud til at blive relativt tør de fleste steder.

Men torsdag kan der igen kommer byger op sydfra mange steder, ligesom fredag også tegner til at blive en våd dag.

Fra torsdag ser den markante varme også ud til at klinge af, og fra sidst på ugen er dagtemperaturen ifølge DMI på mellem 17 og 22 grader.

Livredderne lukker livreddertårnene på strandene onsdag 17. august.

Havnebadene ved Fisketorvet og Islands Brygge i København er åbne hver dag frem til og med 30. september.

Havnebadet ved Aarhus Ø er åbent til og med 4. september.