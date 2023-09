Lun og tør weekend i sigte

Torsdag blev en våd affære med en del regn i store dele af landet, hvor især Nordjylland og Københavns forstæder mod nord stod for skud.

Ligesom der er i cykelsport tales om transport-etaper, kommer fredag til at være en slags transport-dag, når det kommer til vejret.

Fredag skal vi nemlig lige igennem et omgang tåge, skyer, spredt regn eller byger - før det i løbet af dagen klarer op med nogen eller en del sol, skriver DMI.

Temperaturen kan også snige sig helt op på 22 grader.

Sol i weekenden

Det er med transport-dage, som det er med transport-etaper: de varmer op til noget større.

I vejrets tilfælde er det et stort højtryk over Centraleuropa, der betyder, at weekenden bliver knastør og med temperaturer, der igen kommer over 20 grader.

Lørdag ser der ud til at komme en hel del sol over hele landet, hvor der søndag kan komme flere skyer ind fra vest.

Højtrykket ventes dog at blive hængende langt ind i næste uge, så vejret bør holde ved - også når weekenden engang er slut.