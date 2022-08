Meteorolog: Ny dansk varmerekord kommer inden for få år

Meteorologerne hos TV 2 Vejret fik i løbet af tirsdag en prognose over det kommende vejr, der var historisk.

Den ene prognose viste nemlig, at det kan blive over 40 grader i Danmark den 15. august, og aldrig før har der været højere end et tretal som starttal på en temperaturprognose i landet.

Det fortæller Andreas Nyholm, meteorolog hos TV 2 Vejret.

- Når man har kigget prognosekort igennem i 20-25 år, og lige pludselig ser tallet 40 stå over Danmark, så vælter man lidt bagover, for det var ikke noget, man havde drømt om kom lige her i den nærmeste fremtid.

- Så det var en overraskelse for os professionelle meteorologer, siger Andreas Nyholm.

I juli blev der slået varmerekord i Danmark.

At der så rent faktisk kommer over 40 grader midt i august, er dog ikke særlig realistisk, slår meteorologen fast.

Men det vil helt sikkert ske i fremtiden, vurderer han.

- Det er realistisk, at vi kan opleve 40 grader. Det er nok ikke lige nu og her i august, for det var i en prognose, der kiggede 13 dage frem.

- Men det er ikke urealistisk at vi kommer til at se 40 grader inden for de næste 10 år. Og jeg tror i hvert fald vi kommer til at opleve det inden 2050, siger Andreas Nyholm.

Til gengæld forventer han, at den danske varmerekord vil blive slået inden for få år.

Den er lige nu på 36,4 grader i august 1975. 20. juli i år var rekorden tæt på at blive slået, da der blev målt 35,9 grader i Danmark.

- Vi kommer til at få varmere og varmere somre. Men der kommer til at være stor variation hen over et dansk område. Sådan er det i det vestenvindsbælte, vi ligger.

Så nogle somre vil fortsat være relativ kølige med kun få gode dage. Men der kommer flere af de somre, hvor vi kommer op i et rekordterritorie, og jeg tror helt sikkert, at vi kommer op i 36, 37 og nok også 38 grader inden for få år, siger TV 2-meteorologen.

Han påpeger videre, at denne sommer blev der første gang nogensinde målt over 40 grader i både Storbritannien og den tyske by Hamburg, der blot ligger omkring 160 kilometer syd for den danske grænse.