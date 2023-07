Meteorologer måler ny varmerekord i Rom

Italiens hovedstad, Rom, har tirsdag målt 41,8 graders varme. Det er den hidtil højeste temperatur, der er målt i Rom.

Det meddeler meteorologer i Lazio-regionen, hvor Rom ligger, ifølge Reuters.

Roms hidtidige varmerekord på 40,7 grader blev sat i juni 2022.

Andre målinger viser ligeledes, at temperaturen i Rom tirsdag har været oppe over sidste års rekord.

Det italienske luftvåbens vejrtjeneste har målt 41 grader ved middagstid.

Italiens sundhedsministerium har udsendt varsling om usædvanligt høje temperaturer i 20 større byer tirsdag. Onsdag gælder varslet 23 byer. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I Rom havde myndighederne tirsdag sendt frivillige fra landets civilforsvar ud i gaderne for at hjælpe mennesker, der havde det dårligt i varmen.

Ved større turistattraktioner som Colosseum uddelte de vand på flasker til forbipasserende.

Flere steder i Rom kunne man se folk forsøge at køle af i byens fontæner og springvand.

Også flere steder i det sydlige Italien nåede temperaturen tirsdag op over 40 grader.

Et højtryk giver også stegende hedt vejr på de to øer Sicilien og Sardinien.

På Sicilien blev der målt 43 grader visse steder på øen. Og på den sydlige del af Sardinien nåede temperaturen op på 44 grader.

På forhånd havde meteorologer frygtet, at der kunne blive op mod 47 graders varme på Sardinien.

Den nuværende europæiske varmerekord er på 48,8 grader celsius målt på Sicilien i Italien i august 2021.

I det centrale og nordlige Italien var temperaturerne lidt mere tålelige. Det gælder blandt andet Firenze og Bologna, hvor der var 37-38 graders varme.

Myndighederne advarer om, at den ekstreme varme kan skade sunde og raske mennesker - ikke kun de ældre og sårbare.

Tidligere tirsdag advarede FN-agenturet Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) om, at høje nattemperaturer øger risikoen for hjertetilfælde og dødsfald.

I Italien har det fået Røde Kors til at ringe til ældre borgere for at tjekke, om de har brug for hjælp, skriver dpa.