Nok en nat i sauna: Danmark koger igen

Nok er de fleste danskere vågnet op til svale sommer-temperaturer på op imod højst 20 grader og skydække, men over middag vil den tunge sommervarme igen lægger sig over en stor del af Danmark.

- Det vil især Øst for Storebælt klare op i løbet af dagen, og den varme vind sydfra vil sørge for, at vi sagtens kan nå 25 grader på det østlige Fyn, det vestlige Lolland, Sjælland og Bornholm, forklarer Thyge Rasmussen, vagthavende meteorolog hos DMI.

Det er et højtryk syd for Danmark som i tæt samarbejde med et lavtryk pumper varme luftstrømme ind over Danmark. De holder dagen igennem fronterne i skak.

Heden topper i Holbæk

Thyge Rasmussen forudser, at det nordvestlige Jylland nok må forberede sig på en skyet torsdag, mens især området omkring Holbæk og Nykøbing Sjælland i det nordvestlige Sjælland vil få en rigtig varm sommerdag.

- Her kan vi sagtens nå op på 27 grader, fordi vinden bliver varmet op, når den trækker ind over Sjælland. I København og ved de sydvendte kyster vil temperaturerne ikke blive helt så høje

Gaaaab! Mange danskere med opholdssted vest for Storebælt risikerer at komme til at vende og dreje sig i de høje temperaturer natten til fredag. Foto: Nick Moore/All Over Press

Thyge Rasmussen kan også afsløre, at en del af danskerne vil få tropenat med temperaturer lige i overkanten af 20 grader - lunest på Møn og Bornholm, hvor folk for alvor kan få sved på panderne, når de går i seng.

- En koldfront vestfra vil komme ind over Jylland i løbet af natten, og den vil formentlig trække noget regn og torden med sig. Det køligere vejr vil dog først vise sig i det østlige Danmark fredag formiddag..

Ned til 10 grader om natten

DMI-vagtchefen advarer dog om, at det varme sommervejr bliver en kortvarig fornøjelse - eller pine for de danskere, som ikke kan forene nattesøvn og varme.

Thyge Rasmussen forudser, at dagtemperaturerne over hele landet vil lægge sig omkring 22 eller 23 grader hen over weekenden.

Om natten kan danskerne se frem til omkring 15 graders varme,

I det centrale Jylland kan nattemperaturerne bliver endnu lavere. Ned til 10 graders varme, hvor kulden bliver mest efterårsagtig.

