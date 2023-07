Ny hedebølge på vej mod græsk ferieø i brand

På den græske ferieø Rhodos fortsætter græske brandmænd med at slås med at nedkæmpe flammer på øen.

Ifølge tv-stationen ERT er der tre aktive brandfronter, hvor brandmænd kæmper med at slå flammerne ned. Omkring en tiendedel af øen er brændt af.

Samtidig fortæller meteorologer ifølge nyhedsbureauet dpa, at Rhodos onsdag meget vel kan opleve høje temperaturer - nogle steder på øen op til 46 grader. Derefter skulle varmen aftage lidt.

Tirsdag gør kraftige vindstød brandmændenes arbejde sværere.

- Brandfolkenes arbejde har vist sig at blive gjort sværere af de stærke og skiftende vinde, sagde en talsmand for det lokale brandvæsen til en græsk radiostation efter slukningsarbejdet blev genoptaget tirsdag

Brandfolkene får støtte fra tyrkiske og slovakiske brandmænd, og der er fly i luften for at nedkæmpe naturbrandene.

På et møde i den græske regering beskrev premierminister Kyriakos Mitsotakis opgøret med naturbrandene på Rhodos og andre steder i landet som 'en krig.'

- Jeg kan lige så godt sige det åbenlyse: Taget i betragtning af, hvad hele planeten står over for, og at Middelhavet er særligt ramt af klimaforandringer, så er der ingen magisk forsvarsmekanisme.

- Hvis der var, havde vi benyttet den, sagde han til sin regering.

Det er netop ikke kun de græske ferieøer, der oplever voldsomt vejr.

På tværs af Middelhavet har varmen haft konsekvenser.

På øen Malta er elnettet flere steder brudt sammen efter en uge med høje temperaturer.

Det statslige elselskab har egentlig godt kunne følge med, men elnettet har ikke været bygget til at sende al den el rundt, som malteserne har ønsket, når temperaturerne har bevæget sig over 40 grader.

I Nordafrika har der - ligesom sidste år - været en række naturbrande som følge af knastørt vejr. I Algeriet har det kostet 34 mennesker livet, mens også Tunesien oplever naturbrande.

På Sicilien har en naturbrand medført lukning af lufthavnen i Palermo. Mandag viste en måling 47,6 grader på øen.

Modsat har det nordlige Italien været ramt af flere alvorlige storme - herunder unormalt store haglstorme.