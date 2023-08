Ny kedelig temperaturrekord

Der er målt ny global temperaturrekord i verdenshavene, oplyser EU's klimaovervågning fredag.

- I den forløbne uge er der målt en overfladetemperatur på 20,96 grader celsius, viser data fra klimaovervågningen.

Den tidligere rekord, som er målt i henhold til EU's ERAS-database, var på 20,95 grader celsius. Denne måling blev foretaget i mart 2016, oplyser en talskvinde til AFP.

De steder, der er testet, har ikke omfattet polarregionerne.

Verdenshavene har optaget 90 procent af den overskudsvarme, som er udviklet i forbindelse med menneskers aktiviteter siden industrialderens begyndelse, siger forskere.

- Hedebølgen i verdenshavene udgør en overhængende trussel mod en del af livet i havene. Vi ser allerede koralblegninger i Florida som en direkte følge, og jeg venter, at vi vil se flere ødelæggende virkninger, siger Piers Forster fra det Internationale Center for Klimaet på Leeds Universitet.

Stigende havtemperaturer er årsag til koralblegning, som sker, når koralpolypperne smider alger, som lever i deres væv. Algerne står for næsten al korallernes energi. Blegede koraller fortsætter med at leve, men begynder at sulte efter blegning.